Tarihi takas anını anlattı: Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi

Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu kusursuz şekilde gerçekleştirerek tarihi bir operasyona imza attı. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye teşekkür ettiği dev takastaki isimlerden biri Rus sanatçı Sasha Skochilenko'ydu.



Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı. Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kabul edilen dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.

ANKARA'YA İNİNCE RAHATLADIK



Dev takastaki isimlerden Sasha adıyla tanınan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı. Türkiye'ye gelene kadar öldürüleceklerini düşündüğünü söyleyen Aleksandra Skochilenko, MİT görevlilerinin dizi karakterleri gibi olduğunu ve duyduğu hayranlığı şu sözlerle anlattı: "Uzun süre nereye gittiğimizi söylemediler. Öldürüleceğimizi düşünmeye başlamıştım. 'Uçak düşürülür mü?' diye düşünüyorduk. Olaylar çok ani gelişti hepimiz şoktaydık. Sonunda Ankara'ya inince rahatladık."

TÜRKLER ÇOK HAVALIYDI



Uçaktan inince bir otobüse bindiklerini aktaran Skochilenko, "Bizi karşılayan Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi. Hepsi siyah takım elbiseli, ciddi ve çok modern görünümlüydü. Parfüm kokuyorlardı. Her yeri çok güzel parfüm kokuları sarmıştı. Kulaklıkları ve o havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklıydılar. Çok şıklardı ve inanılmaz etkileyici bir andı" dedi.

TRUMP'TAN PUTİN'E TEBRİK, BIDEN'A ELEŞTİRİ



ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, takas operasyonu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'i tebrik ederken, ABD Başkanı Biden yönetimini operasyonu yürütme biçimi nedeniyle eleştirdi. Trump "Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında" dedi.