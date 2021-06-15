15 Haziran 2021 Salı 16:05 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün farklı bir heyecanın içerisindeyiz. Allah'â hamdolsun ki, daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki, bu şaheserleri ne hale getirdiğinin ifadesidir. Kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik, öbür tarafta da Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Haydar Aliyev'i de anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ zaferinin sevincini 10 Aralık 2020'de Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine, bambaşka bir coşku, heyecan vardı. 6 ay sonra kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz yerine gelmiş bulunuyor.

6'LI PLATFORM ÇAĞRISI

Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı vereceğiz. Burada gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün. Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Burada bizim de TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var. Bu adımları atacağız. Bölge ülkelerini de Azerbaycan halkının zaferini görmeye, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını temenni ediyoruz. 6'lı bir platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. İstiyoruz ki 6'lı platform ile bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun. Böyle bir iklim oluştuğunda Ermenistan ile normalleşme için biz de üzerimize düşeni yapacağımızın sözünü veriyoruz.

"TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN KAPSAMINI GELİŞTİRECEĞİZ"

Kardeşim Aliyev'le görüşmede ilişkilerimizi etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Anlaşma ile birlikte iki ülke arasında kimlikle seyahati 1 Nisan 2021 itibarıyla başlattık. Bu adım bizleri daha da yakınlaştıracak. İkili ticarette önemli adımlar attık. SOCAR başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin Türkiye'deki yatırımları bizleri memnun ediyor. Gerekirse SOCAR ve Türkiye Petrolleri'nin üçüncü ülkelerde yatırımlarını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik işbirliğimizin kapsamını daha da geliştireceğiz. Dev projeleri beraberce tamamladık.

"ŞUŞA'DA EN KISA SÜREDE BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bugün yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. Biraz önce kardeşimin ifade ettiği Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfa beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz.

Kardeşim, BAYKAR'ın yönetiminden Haluk Bey'e onur madalyası verdiler ben de kendilerine aile adına teşekkür ediyorum. Savunma alanında ilişkiler çok daha farklı şekilde gelişecektir. Bir pazar değil, Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüzdür.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmalarından satır başları:

Bu beyanname, ikili ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarıyor

Şuşa'dan verilen mesajlar tüm dünyada ses getirecek. Kahraman askerlerimiz kan dökerek Şuşa'yı düşman işgalinden kurtardı

Biz bir millet iki devletiz. Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.