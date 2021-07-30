30 Temmuz 2021 Cuma 08:52 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 08:52

ByLock programını yazan kişinin Porlant State Üniversitesinden mezun bilgisayar mühendisi Atalay Candelen olduğunu ve Apple Store'a yüklemek için kendisinin kredi kartını kullandığını öne süren David Keynes, Candelen'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özel jette bir tabut içinde yurtdışına kaçan Tarkim Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındır ile ortak olduğunu söyledi. Keynes, Bayındır'ın Miami'de eşinin üzerine ev aldığını ve burada yaşadığını, uçuş okulu açtığını ancak işletemediğini, yatırımcı vizesi için işletiyor gözüktüğünü de dile getirdi.

TABUTÇUNUN HANGAR ARAYIŞI

2010 yılında Türkiye'de bulunduğu bir dönem Atalay Candelen'in kendisini Faruk Bayındır ile tanıştırdığını söyleyen Keynes, Bayındır ile ilk olarak Yeşilköy'de ağaçlar arasında ünlü bir mekanda buluştuklarını anlattı. Bu görüşmelerinde Faruk Bayındır ile Atalay Candelen'in iş konuştuklarını anlatan Keynes, "Faruk Bayındır benim Amerika'da yaşadığımı öğrenince New Jersey'de bulunan bir havalimanında hangar kiralamak istediğini, bunun için 60 milyon dolar verebileceğini anlattı.

İsmini hatırlamadığım havalimanının, zengin kişilerin kullanmasından kaynaklı diğer havalimanları gibi pasaport ve para durumları sıkı denetlenen liman olmadığını, yani illegal işler çeviren kişiler tarafından tercih edilen bir havalimanı olduğunu biliyordum. Ayrılırken Audi Q7 marka model bir aracı olduğunu görünce Atalay Candelen'e bu adamın kim olduğunu sordum. Atalay bana ortaokul döneminden yapı içerisinde abileri olduğunu söylemişti.

Amerika'ya döndüğümde New Jersey'de bulunan havalimanında hangar kiralarını araştırdığımda 300-350 milyon dolar civarında olduğunu öğrendim ve Atalay Candelen'e söyledim" dedi. FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'in sahibi Faruk Bayındır, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 22 Temmuz 2016'da Atatürk Havalimanı'nda özel jette bir tabut içine saklanıp firar etmişti. Bayındır'ın önce Erbil'e, oradan da ABD'ye geçtiği tespit edilmişti.

TARIK TOROS ÖRGÜT İMAMLIĞINI YAPMIŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, David Keynes ifadesinde, bir diğer firari FETÖ'cü olan gazeteci Tarık Toros'un imamlığını yaptığı örgüt evinde de bir dönem kaldığını anlattı. Keynes, öğrencilik yıllarında kaldığı bir örgüt evinde Talip Aydın isimli kişi ile problem yaşadığı için Gazi Üniversitesinde okuyan Tarık Toros'un ev imamlığını yaptığı FETÖ'ye ait başka bir eve yerleştirildiğini dile getirdi.

Bir dönem FETÖ televizyonlarının ekran yüzü olan Tarık Toros hakkında, 15 Temmuz darbe gününden 8 gün önce FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin İzmir merkezli yapılan operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Örgütün TSK yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edilen Toros'un operasyonu önceden haber alıp yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

David Keynes'in ise ABD vatandaşlığına geçip, Alpaslan Demir olan ismini değiştirdiği belirlenmişti. Avukatı aracılığıyla 4 Mart 2021'de savcılığa dilekçe gönderen Keynes, Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak istediğini bildirmiş ve 9 Haziran'da geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınıp tutuklanmıştı.