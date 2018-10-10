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Tarım Fuarı'nın gözdesi 1 milyon TL'lik traktör oldu

Tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen firmalarının temsilcilerinin buluştuğu Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları'nda en büyük ilgiyi, 1 milyon TL'lik traktör gördü.

  • DHA
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'16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı' ile 'Bursa 11'inci Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı', TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen birçok kişi fuarları ziyaret etti. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı'nda en büyük ilgiyi traktörler gördü.
 
Fuarı ziyaret edenler, 1 milyon TL'ye satışa sunulan traktörü inceledi. Bazı kişiler traktörle selfie çekti. 13 Ekim'e kadar sürecek fuarları 300 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
 

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