13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7827
  • 6,3969
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Merkel yine korkuttu: Bu kez dengesini kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Ağır darbe: Terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Başkan Erdoğan'dan hasta ziyareti

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

Aldığı adada kozmik devlet kurdu

‘Öğretmen dayağı’ yatağa mahkum etti

‘Öğretmen dayağı’ yatağa mahkum etti

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

Türkiye dünyaya ‘örnek’ olacak

İngilizce konuşan kadının beynini yedi

İngilizce konuşan kadının beynini yedi
 

POPÜLER HABERLER

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

Artık polis korumasında! 120 bin dolara satılan muzu yedi

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

New York Uluslararası Motosiklet Fuarı 2019

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Amanos Dağları'nın kahramanları zorlu kış şartlarına hazır

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

Tıp dünyasında çığır açacak cihaz Türkiye'ye geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA