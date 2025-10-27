Tarım işçilerini taşıyan midibüs yan yattı! Yaralılar var...

Uşak'ta tarım işçisini taşıyan midibüsün yan yatması sonucu 23 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Poslu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. (52) idaresindeki 20 ACM 425 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince serviste bulunan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.