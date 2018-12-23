Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
- AA
Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp devrildi.
Kazada araçtaki Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.