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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Merkez Yeşilgölcük beldesinde tarım işçilerini taşıyan Ahmet B. idaresindeki 51 HF 111 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpıp devrildi.

Kazada araçtaki Songül Demirtaş ve Reyhan Dündar hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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