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Tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi: Bir kişi öldü, 5 kişi ise yaralı

Aktarla köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında, tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden genç kızdan genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:32
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Kaza, Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Aktarla köyünden Kavakbıçkı köyüne fındık toplamaya giden Melike B. İdaresindeki patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazazedelerin ihbarı ile Ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler patpat sürücüsü Melike B. İle birlikte patpatta bulunan Nebahat A., Dilara Y., Merve B. ve Şevval B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Kazada patpat üzerinde bulunan 22 yaşındaki Elif Başoğlu ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA OLMADAN ÖNCE ÖĞLEN YEMEĞİ YEMİŞLER

Tarım işçileri fındık bahçesindeki çalışmalarının ardından Aktarla köyüne öğlen yemeğine gittikleri, öğlen yemeğini yemelerinin ardından fındık bahçesine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Yemeğin ardından ise kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elif Başoğlu’nun öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklediği görüldü. Genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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