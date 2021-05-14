Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile koronavirüs karantinasına altına alındı

Şanlıurfa'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.