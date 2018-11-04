Tarım işçilerinin ölümüne yolculuğu
Kilis’te, traktör ile römorkunda tarım işçilerinin zeytin çuvalları ile odunların üzerine oturarak seyir etmeleri kameralara yansıdı.
- İHA
Türkiye'nin önemli zeytinlik merkezlerinden olan Kilis'te, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte vatandaşlar zeytin bahçelerine gidiyor. Tarım işçilerinin traktörün önüne 3 kişi, römorkun arkasına ise zeytin çuvalları ile odunların üzerine oturarak hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir etmeleri bu kadarına da pes dedirtti. Trafikte seyir eden traktörün ve üzerindeki tarım işçilerinin görüntüsü kameralara yansırken, vatandaşların bu görüntüyü görünce şaşırdıkları gözlendi.
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