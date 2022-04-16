Tarım işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

Türkiye'nin önemli ovalarından Çarşamba Ovası'nda sebze yetiştirilen seralarda çalışan tarım işçileri, mesailerine sabah erken saatlerde başlıyor.

Akşam saatlerine kadar çalışan tarım işçileri, serada budama, sulama, bakım ve ürün toplama gibi işleri, zaman zaman artan sıcaklığa rağmen ramazanda da devam ettiriyor.

Serada çalışan iki çocuk annesi Dursiye Çakır, AA muhabirine, uzun süredir tarım alanında çalıştığını söyledi.

İşverenlerinin ramazan ayında kendilerine kolaylık sağladığını belirten Çakır, "Ramazanda sabah erken geliyoruz serinlikte, akşam erken çıkıyoruz. Ramazan dışında saat 08.00'de işbaşı yapıyoruz. Akşam 17.00-17.30'da çıkıyoruz. Burada yazın domates, kışın marul üretiyoruz. Ben 7 senedir burada çalışıyorum. Alıştım artık. Evde vakit geçmiyor. Burada oruç da hızlı geçiyor." ifadelerini kullandı.

Tarımda işçi olmanın zorlukları bulunduğunu ancak çalışmak zorunda olduklarını vurgulayan Çakır, "Yazın sıcak oluyor burası. Fanlar çalışıyor. Alıştık biz." dedi.

Üç çocuk annesi Çakır Bakacak da iş dışında evde de sorumluluklarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 15 yıldır tarlalarda çalışıyorum. Ramazanda ne acıkıyorum ne susuyorum ne de yoruluyorum. Ara molalarımız var. Erken gelip erken gidiyoruz." diye konuştu.

Üç çocuk annesi Hatice Yön de yaklaşık 15 yıldır tarlalarda çalıştığını anlatarak, "Sabah erken kalkıyoruz, işe erken başlayıp erken bırakıyoruz. Ramazanda zorlukları var ama işi bildiğimiz için yapabiliyoruz. Fanlarla havalandırılıyor. Emek vermeden olmuyor." diye konuştu.

Seranın sahibi firmanın işletme müdürü Ferhat Yılmaz ise tarım işçiliğinin zorluğunun farkında olduklarını, bu nedenle ramazan dolayısıyla mesai saatlerinde düzenleme yaptıklarını dile getirdi.

Ramazanda sabah erken saatlerde işe başladıklarını belirten Yılmaz, "Serin havada geliyorlar. Havalar çok ısınmadan, onları çok zorlamadan erken saatlerde evlerine gönderiyoruz. İşçiler ramazanda oruç tuttukları için diğer zamanlara göre zorlanıyor. Sera alanı sıcak bir alan. Su tüketemiyorlar. Haliyle ramazanda daha çok zorlanıyorlar. Bu yüzden onlara kolaylık olsun diye düzenleme yapıyoruz." diye konuştu.