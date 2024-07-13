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Tarım sektöründe tüm zamanların en yüksek rekoru

Tarım sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 17,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:08 - Güncelleme:
Tarım sektöründe tüm zamanların en yüksek rekoru
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Tarım sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 17,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatına imza attı.

Jeopolitik risklerin ve küresel çapta gıda arzına ilişkin sıkıntıların hakim olduğu ocak-haziran döneminde Türkiye'nin tarım ihracatında zirveler görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 125,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde tarım sektörü 17,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatını yakaladı. Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarken bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden 5'i ilk yarıda ihracat rekoru kırdı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 5,9 milyar dolarlık, yaş meyve ve sebzede 1,7 milyar dolarlık, meyve sebze mamullerinde 1,3 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamullerinde 829,5 milyon dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ise 1,8 milyar dolarlık dış satım yapıldı.

Yıllık bazda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 6,9, yaş meyve ve sebzede yüzde 1,3, meyve sebze mamullerinde yüzde 20,2, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 14,7, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe yüzde 9,2 ihracat artışı görüldü.

HUBUBAT SEKTÖRÜNÜN IRAK'A İHRACATI 1,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sektörlerin en yüksek ihracat yaptıkları ülkelere bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında başı 1,1 milyar dolarla Irak çekti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe ilk sırayı 436,6 milyon dolarla Rusya Federasyonu alırken, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 208,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Kuru meyve ve mamullerinde 105,8 milyon dolarla Almanya birinci sırada yer alırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün en çok ihracat yaptığı ülke 302,8 milyon dolarla Irak oldu.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul'dan 1,7 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 364,4 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri, Mersin'den 429 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 283,5 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri, Muğla'dan 385,3 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleşti.

TİM VERİLERİNE GÖRE, BU YILIN VE 2023'ÜN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TARIM VE TARIMA BAĞLI SEKTÖRLERİN İHRACATI (BİN DOLAR) ŞÖYLE:


1 OCAK - 30 HAZIRAN
SEKTÖRLER20232024Değişim ('24/'23)Pay(24) (%)
I. TARIM16.585.73417.488.5685,413,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER10.914.53911.841.5198,59,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri5.483.7725.861.1266,94,7
Yaş Meyve ve Sebze1.695.4161.718.2491,31,4
Meyve Sebze Mamulleri1.073.0211.289.86920,21,0
Kuru Meyve ve Mamulleri722.888829.46314,70,7
Fındık ve Mamulleri838.6021.170.10039,50,9
Zeytin ve Zeytinyağı559.799434.898-22,30,3
Tütün456.006451.801-0,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri85.03486.0131,20,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER1.694.0071.849.2569,21,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller1.694.0071.849.2569,21,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ3.977.1883.797.793-4,53,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri3.977.1883.797.793-4,53,0

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