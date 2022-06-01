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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Bu yılla ilgili bir kıtlık söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 'Mevsim iyi geçti. Beklemediğimiz bir afet, Allah muhafaza, olmazsa bu yılla ilgili bir kıtlık söz konusu değil.' dedi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
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Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Gizligider, Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Gizligider, burada bir gazetecinin "Türkiye'de yaz döneminde bazı ürünlerde kıtlık olacağı söylentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine, mevsim koşulları itibarıyla yağışlı bir dönem geçirildiğini ifade etti.

Mevcut TMO depoları rakamları ve bu hafta itibarıyla Adana'daki hasat durumuna bakıldığında kıtlığın söz konusu olmayacağını öngördüklerini aktaran Gizligider, şöyle devam etti:

"Bunların çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Şehir efsanelerine sığınmak istemem ama birtakım dergilerin kapakları, kurukafa şeklindeki buğday başağı görüntüsü, bunlarda farklı oyun olabilir, geniş kapsamlı projenin ürünü olabilir. Biz işimize bakıyoruz. Türkiye'nin böyle bir sorunu yok, olmasını da beklemiyoruz. Mevsim iyi geçti. Beklemediğimiz bir afet, Allah muhafaza, olmazsa bu yılla ilgili bir kıtlık söz konusu değil."

Gizligider, Ukrayna'nın güneyindeki limanlarla ilgili sıkıntının aşılması için Türkiye'nin arabuluculuk çalışması yaptığını da belirterek, "Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu. Gemiler giriş çıkış yapamıyor. Burada güvenlik taahhüdü verilebilirse, Türkiye de bunun yolunu açarsa, dünya ve bölgesel barış adına hem de tarım güvenliği, ürün arzı ve bulunurluk adına önemli bir adım olacak." diye konuştu.

  • Ebubekir Gizligider
  • kıtlık
  • gıda

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