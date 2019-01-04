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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Pakistan'a sulama yatırımlarında destek sağlayabiliriz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Türkiye olarak Pakistan'a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabiliriz.' ifadesini kullandı.

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Pakdemirli, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile Ankara'da bir araya geldi.

Geçen yıl ağustos ayında göreve başlayan Pakistan Başbakanı Khan'ı, Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, FETÖ'nün hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında olduğu için Pakistan'a teşekkür etti.

Pakdemirli, Türkiye'nin geçen yıldan bu yana Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret ederek, "Özellikle yıl içerisinde ülkenizde meydana gelen ve bölgesel olarak bizim de mücadele ettiğimiz DEAŞ tarafından üstlenilen terör saldırılarını, ülke olarak üzüntüyle karşıladık. Terör saldırılarına karşı duruşumuzun, gelecek yıllarda olumlu sonuçlar vereceğine inancımız tamdır." dedi.

"Tarımsal ticaret olması gerekenden gerilerde"

Pakdemirli, tarımın her alanında dost ve kardeş ülke Pakistan ile iş birliği yapılabileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada ülkemizdeki tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle bir aradayız. Böyle görüşmeler vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin daha da artacağına inanıyorum. Pakistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bizim için önemli ve mümkün olduğunca ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Ticaret verilerine baktığımız zaman yıllar içerisinde stabil seyretse de ülkelerimiz arasında hem genel hem de tarımsal ticaretimizin olması gereken potansiyelden oldukça gerilerde olduğunu görüyorum. Özellikle tarım alanında süt ve süt ürünleri, nohut, mercimek, çay, zeytinyağı, şeker ve çikolata alanında önemli bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca ülkelerimizin sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmalarının ve beraber iş yapmalarının önemli olduğuna inanıyorum. Tarımsal hasılada dünyada 7. sıradayız. Özellikle teknik bilgi ve teknoloji konusunda gayet iyi durumdayız."

Pakdemirli, Türkiye'nin su kaynakları bakımından iyi bir durumda olduğunun altını çizerek, bu konuda genellikle yağmur suyu ve nehirlerden faydalanıldığını kaydetti.

Son yıllarda sulama yatırımlarına ve teknolojilerine büyük önem vererek tarımsal üretim hacmini yüzde 30 artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pakdemirli, Türkiye'nin Pakistan'a sulama yatırımları konusunda teknik destek sağlayabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin gıda işleme alanında da iyi bir konumda bulunduğunu ve dünya markası olma yolunda ilerleyen markaları olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, ilerleyen zamanlarda iş adamlarıyla Pakistan'ı ziyaret ederek iş birliği imkanlarını görüşmek istediklerini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin tarım alanına yansımasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin tarım alanında çok iyi konumda olduğunu vurgulayan Khan, "Ülkemiz de tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip. Özellikte sulama, gıda işleme, helal et ve tarımsal verimliliği artırma konusunda Türkiye'den destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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