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Alanya'da orman yangını! Bakan Yumaklı: Bütün hava ve kara unsurlarımız müdahale ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler aralıksız müdahale ediyor. 'Otağ' adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Şu ana kadar can kaybımız yok. Tedbiren 17 ev boşaltıldı. Bütün hava ve kara unsurlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar.' dedi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Alanya'da orman yangını! Bakan Yumaklı: Bütün hava ve kara unsurlarımız müdahale ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınının yaklaşık 190 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, "Otağ" adlı ileri görüş sistemlerine sahip yangın yönetim uçağıyla yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangına 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500'ün üzerinde personelle müdahale edildiğini dile getiren Yumaklı, "Yangının yaklaşık 190 hektarlık bir alanı etkilediğini ölçümledik. Yangın tamamen kontrol altına alınıp söndürüldüğünde ne kadar bir alanın etkilendiğini tam olarak söyleyebiliriz. İki mahallede etkili olan yangında herhangi bir insani can kaybı yok. Sadece bir evde hasar meydana geldi, tedbiren 17 ev boşaltıldı. Bütün hava ve kara unsurlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar." diye konuştu.

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