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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz.'

IHA30 Eylül 2022 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz."

  • Tarım ve Orman Bakanı Kirişci
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  • vahit kirişci

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