Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz."