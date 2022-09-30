Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz.'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Bugün itibarıyla 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği sistemi bu geceden itibaren hizmete alıyoruz."