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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da çiftçilerle bir araya geldi, serada domates ve biber topladı.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 20:51
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Kirişci, Aksu ilçesinde sebze ve meyve üreticileriyle buluştu. Üreticilerin taleplerini dinleyen Kirişci, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından seraya giren Kirişci, domates ve biber topladı. Üreticilerin alın terini akıl teriyle bütünleştirdiklerini dile getiren Kirişci, "Bir insan kendisi için dahi olsa üretiyorsa o insan faydalı insandır. Bu ülkenin, Antalya'nın güzel insanları sadece kendileri için üretmiyor, ülkemiz, dünya için üretiyor. Kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu belirten Kirişci, çiftçiliğin kolay bir iş olmadığını iyi bildiğini ifade etti.

Kirişci, üreticilere bereketli hasatlar diledi.

Bakan Vahit Kirişci, daha sonra AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katıldı.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Vahit Kirişci
  • Bakan Kirişci

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