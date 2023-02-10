Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tufanbeyli'de depremzedeleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tufanbeyli'de enkaz alanında incelemelerde bulunan Kirişci, yetkililerden ve depremzede vatandaşlardan bilgi aldı.

Kirişci, yıkılan evlerinin enkazından sağ kurtulan Yılmaz Turhan ve ailesini de ziyaret etti.

Depremzedelere tahsis edilen spor salonunda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmaları sonrasında evi zarar görmeyen vatandaşların kendi ikametlerine geçebileceklerini bildirdi.

Kirişci daha sonra taziye çadırına geçerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi ve dua etti.