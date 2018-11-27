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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Elektrikli traktör konusunda çalışmalar başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, elektrikli traktör konusunda prototip çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı  himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde düzenlenen 9.  Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.
 
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımda daha fazla teknolojinin  ve verimliliğin kullanılması gerektiğini söyledi.
 
Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin mazot olduğuna  dikkati çeken Pakdemirli, "Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor.  Dünya bu kadar elektrikli araçları konuşurken, 'neden elektrikli traktör olmasın' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım ve bu elektrikli traktör konusuna,  aslında Türkiye’de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen, çok da hazır  olmadığımızı gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da  devam ediyoruz." diye konuştu.
 
Pakdemirli, tarımda tohumun çok önemli olduğunu vurgulayarak,  Türkiye'nin sertifikalı tohum yeterliliğinde dünyada 11. sırada olduğunu  kaydetti.
 
Başarının anahtarının sulama olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle  konuştu:
 
"Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları.  Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel  etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor.  Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip,  onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yolunu bulabiliyorsanız, bu  yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle  de barajı yaptığınız da barajda çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama  burada buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde de doğaya zarar vermemiş  oluyorsunuz. Bu konu, dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin daha  yeni yeni duymaya başladığı bir konu.  Türkiye'de de az da olsa örnekleri olan  bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."
 
"Sudan, Afrika’ya açılan kapı olarak, orayı seçtik"
 
Dünyada birçok büyük ülkenin Sudan'da tarım için toprak kiraladığını  anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Büyük ülkelerin hepsi mutlaka tarımla ilgili ev ödevlerini çalışırken  sadece dönüp kendi sınırları içerisinde ‘ben ne yapabilirim'e değil ufka da  dönüp, ‘ben bu sınırların dışında ne yapabilirim'e mutlaka bakıyorlar. Bizim de  ev ödevimizde, Sudan, bize en yakın milletler olduğu için Afrika’ya açılan kapı  olarak, orayı seçtik. Türkiye’nin toplam ekilebilir alanının yüzde 10’u kadar bir  alanı Sudan bize tahsis etti. Biz de önümüzdeki günlerde yerli Türk  yatırımcılarımızla beraber burada üretim olanaklarını arıyor olacağız."

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