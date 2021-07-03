Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye gıda güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacak

DHA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:16 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 15:16

Bakan Pakdemirli, Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından Tarım Sektörü Paydaş Toplantısı'na katıldı. Pandemi sürecinde aldıkları tedbirler ile gıda temininde bir sorun olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, "Pandemi nedeniyle hızlı tedbirler aldık. Ve bu tedbirler sayesinde de bir defa marketlerde kuyruklar olmadı. Marketlerde yağmalar olmadı. Yurt dışında gelişmiş ülkelerde Amerika, İtalya, Çin birçok ülkede ciddi şekilde marketlerde kuyruk oldu, marketlerin camları kırıldı, saldırılar oldu. Ama bizde böyle bir şey olmadı. Çünkü sebebi şu; biz güveni verdik. Marketlerimizde, gıda üreticileri ile konuşarak çok önceden almış olduğumuz tedbirler ile, hatta ilk vaka görülmesinden çok önce aldığımız tedbirler ile dedim ki, 'siz üretiminizi mutlaka arttırın, stoklarınızı mutlaka arttırın; çünkü raflara saldırı olacak'. Bütün bunları bakanlık olarak ön gördük ve daha önce de bunları belli bir düzen içerisinde marketlerimiz ile paylaştık. Ve böylelikle bazı ürünlerde yüzde 13-15 misli artışlar olmasına rağmen hakikaten hem Türk insanının pratikliği, perakende sektörünün iyi bir sınav vermesi; ama bunların en önemlisi de üreticimizin iyi sınav vermesi sebebiyle de problem yaşamadık" dedi.

'AÇIK ARA FARK ATARAK BÜYÜME YAŞADIK'

Bakan Pakdemirli, çiftçilere diplomatik pasaport verdiklerini kaydederek, "Pandemi süresince yaptığımız en önemli işlerden birisi de çiftçimize diplomatik pasaport verdik. Diplomatik pasaport ile herkes evinde otururken çiftçimiz bağında, bahçesinde, serasında üretimine devam etti. Ve böylelikle de Türkiye'nin çok ötesinde bir büyüme ile geçen yılı kapatmış olduk. Yani tarım sektöründe, üretimde genel anlamda problem olmadığı gibi gıda sektöründe de bir problem yaşamadık. Bunun sonucu ise tüm Türkiye'de tarımsal üretim miktarı 333 milyar lira geldi. 3 yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bu rakam 190 milyardan 333 milyara geldi. Son yıla bakarsanız yüzde 20 artış var. Veya büyümeye bakmış olursanız yüzde 4,8 büyüme ile Türkiye'de geçen yıl tüm sektörlere açık ara fark atarak büyüme yaşadık" diye konuştu.

GEREKLİ BÜTÜN TEDBİRLERİ ALDIK

Bakan Pakdemirli kuraklık ile ilgili, "Bu sene ciddi bir şekilde kuraklığı yaşıyoruz ve ciddi etkilerini görüyoruz. Ancak Türkiye güçlü bir ülke. Gerek stoklarımız, gerek takviye yönetimlerimiz olsun bu işleri öngörerek daha öncesinden mevcut stoklanmanın üzerinde stoklanma ile bu işin üstesinden geldik. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da gıda güvenliği ile alakalı bir sıkıntı yaşamayacaktır. Türkiye büyük ülke, kendi kendine yeterlidir. Gerekli bütün tedbirleri aldık, gerekirse daha fazla tedbir alırız. Bir de önemli olan üretici tarafı var. Üreticinin de moralinin bozulmadan üretime devam ediyor olması lazım. Bu nedenle dekarı 100 liraya varan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan zarara karşılık para ödemesi yapacağız. Bu konuda kuraklık desteği yapacağız. Yine Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin tarım kredi ve ziraat kredi borçları ertelenecek" ifadesini kullandı.