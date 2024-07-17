Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, yeni hayvancılık modelinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.



Üretim planlamasının temel amacı üreticilerin 3 yıl süresince önünü görebilecekleri bir perspektif çizmek. Yeni modelimizde destekleme tutarları katsayılar üzerinde belirlendi ve performansa dayalı bir sistem oluşturuldu.

Destek konusu her üretim için değil, performansa dayalı bir üretim olacak. Yeni programı temel hayvancılık ve ürün geliştirme destekleri olarak iki başlıkta toplamıştık.

Temel hayvancılık destekleri, büyükbaş, küçükbaş, arıcılık ve ipekböcekçiliği desteklerinden oluşacak.

Dünyanın ve ülkemizin değişen ve gelişen şartları var. Bütün bu çalışmaların hayata geçmesi için çaba gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

Aile işletmeleri, genç girişimciler, kadın girişimciler ilave desteklere sahip olmuş olacaklar.

Bütün amacımız ülkemizde bütün kategorilerde verimli ve kaliteli üretimi ve ihraç edebilir ürünler üretebilmeyi de olacak. Destek modelimiz resmi gazetede birkaç gün içinde yayınlanmış olacak