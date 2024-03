Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan durumların bedelini halkımız muhalefete soracaktır

Bazı temaslarda bulunmak için kente gelen Yumaklı, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle selamlaşan Yumaklı, konuşmasında, Çankırı'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflere kararlılıkla yürüdüklerini anlatan Yumaklı, "Geçtiğimiz inşa sürecini belki nasılsa bilinir diye zaman zaman söylemekten imtina edebiliriz. Ama bence söylememiz gerekir. Çünkü altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan ekonomiye, sağlıktan eğitime olması gereken ne varsa, tarımsal üretim ki en önemli parçalarından bir tanesi, çok büyük atılımlar gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediliyor. Bugün bizler 'adam yapmış' diye gıpta ile baktığımız şeyleri biz yapıp dünya sahnesine koymaktan ne kadar gurur duyduğumuzu tekrar tekrar anlatmamız gerekir. Çünkü artık Türkiye örnek alan değil, örnek olan bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu.

Tarım sektöründe de büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Yumaklı, Çankırı'nın da bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Çankırı'da tarımsal desteklemelerin 22 katına, tarımsal ihracatın ise 60 katına çıktığını bildiren Yumaklı, "Çankırı'ya geldiğimiz andan itibaren de sizlere buraya özel birtakım şeyler söylememiz gerekir. İlk müjdemizi verelim. İğdir Göleti'nde nisan ayında ihale yapılmış olacak arkadaşlar. Malum daha önceden birtakım problemleri oldu, yapan firmayla alakalı. Ama onların hepsi çözüldü. Dikenli ve Hacılar Barajı'yla alakalı bunların ölçümleme ve plan, proje kısımları devam ediyor. İnşallah bunları da yatırım programına 2025 yılı için bu yıl içerisinde bu plan projeleri tamamlayıp teklif edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "BİZİM AK PARTİ OLARAK KIRMIZI ÇİZGİMİZ TERÖRDÜR. MİLLETİMİZİN DE KIRMIZI ÇİZGİSİDİR BU"

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AK Parti, milletin değerlerinden gücünü alan bir parti olarak hizmetlerine devam edecek. AK Parti'nin her şeyden önce bütün bunların yanı sıra vatanın bölünmez bütünlüğüne ve istikbaline sahip çıkma davası da var. Çünkü milletimizin birliğine, dirliğine, geleceğine, istikbaline kastetmek isteyenler her zaman için AK Parti anlayışını, AK Parti'nin vatan sevdasını karşısında buldular. Sayın Cumhurbaşkanı'mız söylüyor, bizler söylüyoruz. Bizim AK Parti olarak kırmızı çizgimiz terördür. Milletimizin de kırmızı çizgisidir bu. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde hep bir şeyler bulma amacıyla hareket edenlerin, 'kent uzlaşısı' diye bize yutturulmaya çalışılan o kabul edilemez durumların bedelini sandıkta bir kez daha halkımız muhalefete soracaktır."

- "VATANDAŞLARIMIZ BU YALAN DOLAN SİYASETİNE CEVABI 31 MART'TA VERECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal arasında "DEM Parti" polemiği yaşandığına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ve şu anda CHP Grup Başkanvekili, 'Afyonkarahisar'a DEM Partisi dışında diğer partiler gelip gidebilir, hep beraber yöneteceğiz.' dedi. Sonra bir zamanlar mevkidaşımız olan, şu an CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 'Dili sürçtü, beni aradı, (Benim adıma şöyle şöyle deyin) dedi Burcu Köksal, ben de kamuoyuna bunları ifade ediyorum.' dedi. Ancak akabinde sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, 'Ben geri adım atmadım, birinci beyanım neyse o geçerlidir.' diye tweet attı. Şimdi kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ey Özgür Özel, bu yalan sana yakışıyor mu? Evet sana yakışıyor. Çünkü baştan aşağı yalan dolanla aldatma ve kandırmaca peşinde bir siyaset ürettiğiniz için bir illüzyon ve algı siyaseti güttüğünüz için her şeyi çarpıtmada mahir olduğunuz için yalan, dolan, her işiniz böyle. Ancak bu yalan dolana başta CHP seçmeni olmak üzere vatanına, milletine, devletine sahip çıkan bütün CHP'li seçmenlerimizle bütün vatandaşlarımız, bu yalan dolan siyasetine gerekli cevabı 31 Mart günü sandıklarda verecek."