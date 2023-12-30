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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ne zaman sona erecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler için hazırlanan ve bu yıl sonunda sona erecek Çiftçi Kayıt Sistemi kaydının, hafta sonu da yapılabileceğini açıkladı.

Star30 Aralık 2023 Cumartesi 01:42 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ne zaman sona erecek?
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 - 31 Aralık hafta sonu tarihlerinde de yapılabileceği duyuruldu.

Bakanlıktan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarımsal desteklerden faydalanabilmek için ÇKS kaydınızı yaptırmayı unutmayın.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

  • ÇKS Kaydı
  • Çiftçi Destekleri
  • Tarımsal Destek

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