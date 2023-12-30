Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ne zaman sona erecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada, tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler için Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 - 31 Aralık hafta sonu tarihlerinde de yapılabileceği duyuruldu.

Bakanlıktan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarımsal desteklerden faydalanabilmek için ÇKS kaydınızı yaptırmayı unutmayın.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile e-Devlet kapısı ve 'TarımCebimde' mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

