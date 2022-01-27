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Tarım ve Orman Bakanlığına bazı ürünlerin ihracatında dönemsel düzenleme yetkisi

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 09:05 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:06
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı.

Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31 Aralık 2022'ye kadar uygulanacak.

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