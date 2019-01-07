Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'hileli kıyma' iddialarına inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, konu edilen satış noktalarında bahsi geçen ürün grubu ile ilgili Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı belirtildi.

İlk analiz sonuçlarına göre "'kıymada boya kullanıldığı" bulgusuna rastlanmadı.

Bakanlık açıklamasında "9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, laboratuvar analizlerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyet tayini, boya, protein oranı gibi detayların incelendiği vurgulandı.