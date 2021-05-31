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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan üretici kadınlara eğitim seferberliği başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkânlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik eğitim seferberliği başlattı.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:50
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda kendi imkanlarıyla üretime katkı sağlayan kadınlara yönelik eğitim çalışması başlatıldı. Eğitim seferberliği kapsamında 10 ilde eğitimler düzenlenecek.

Proje kapsamında 18-55 yaş aralığında yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlerde, mentor desteği ve kadın girişimcilerin katılımcılarla bir araya gelerek başarı hikâyelerini anlattığı 'ilham buluşmaları' da kapsama alındı.

Eğitimleri başarı ile tamamlayan kadın girişimcilere ödül verileceği belirtildi.

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