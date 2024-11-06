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Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi komisyonda
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Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçe kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Sayıştay raporu ele alınacak.

Komisyonda, bazı CHP milletvekilleri, getirdikleri ekmek ve sütleri masalarının üzerine koydu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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