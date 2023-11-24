İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8805
  • EURO
    31,5676
  • ALTIN
    1856.34
  • BIST100
    7994.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak
Güncel

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

AA24 Kasım 2023 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacak
ABONE OL

Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "783 milyon 465 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 684 milyon 394 bin 142 lira, zeytinyağı desteği 60 milyon 130 bin 230 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 16 milyon 766 bin 806 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 14 milyon 694 bin 699 lira, uzman eller projesi desteği 7 milyon 479 bin 123 lira olarak belirlendi.

  • tarımsal desteklemeler
  • çiftçi ödemeleri
  • tarım bakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.