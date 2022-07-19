İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,5851
  • EURO
    18,0016
  • ALTIN
    966.536
  • BIST100
    2492.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarımsal sulama havuzuna düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi boğuldu
Güncel

Tarımsal sulama havuzuna düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi boğuldu

Mersin'in Gülnar ilçesinde tarımsal sulama havuzuna düşen 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

AA19 Temmuz 2022 Salı 15:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Zeyne Mahallesi'nde kardeşiyle sulama havuzu civarında gezen Zeyne Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Çevik, havuza düştü.

Çevik'in suda çırpındığını gören kardeşi durumu ailesine bildirdi.

Çocuğu havuzdan kurtaramayan ailenin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu havuzdan çıkarılan 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Görgü tanıkları, Çevik'in ayağının kayması sonucu havuza düştüğünü iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.