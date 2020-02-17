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Tarla cinayeti sanığına çifte müebbet istemi

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra mahalle meydanında silahla kurşun yağmuruna tuttuğu Mustafa Toğrul'u (60) öldüren, Ali Keser'i (65) de yaralayan Rüstem Özay (63) hakkında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çiftte müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianamesi kabul edilen Rüstem Özay, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi16:16 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:16

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Konaklı Mahallesi'nde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. İddiaya göre, 2013 yılında karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası hakkında açılan davada hapis cezası alan Rüstem Özay, kısa süre önce tahliye oldu. Rüstem Özay, cezaevindeyken tarlasının Mustafa Toğrul ile Ali Keser tarafından ekilip biçildiğini öğrendi. Taraflar mahalle meydanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Rüstem Özay, belinden çıkardığı tabanca ile Toğrul ve Kesel'e ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Toğrul olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Kesel ise ağır yaralandı. Ali Kesel. çağrılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

BANA KİRA VERMEDİLER

Olayın ardından otomobille kaçan Rüstem Özay, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Özay, jandarmadaki ifadesinde, 'Ben cezaevindeyken 1,5 dönümlük tarlamı ekip biçmişler. Bana kira vermediler, tarlamı da terk etmiyorlardı. Köy meydanında ileri geri konuşunca silahımı çektim ve ateş ettim' dedi. Adliye’ye sevk edilen Özay, tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇİFTTE MÜEBBET İSTENİYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, kurşun yağmuruna tutarak Mustafa Toğrul’un öldürülmesi ve Ali Keser’in ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili ‘kasten adam öldürmek ve yaralamak’ suçlarından çifte müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamesi Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen Rüstem Özay, önümüzdeki ay hakim önüne çıkarılacak.

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