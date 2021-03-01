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  • Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı: Müzeye teslim edildi
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Tarla süren çiftçinin pulluğuna 2 bin yıllık kitabe takıldı: Müzeye teslim edildi

İzmir'de tarlada traktörün pulluğuna takılarak ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin yıllık olduğu sanılan tarihi eser, müzeye teslim edildi. Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, köyde ilk kez tarihi eser bulunduğunu gördüklerini, çiftçilerin bilinçli davranarak hemen jandarmayı haberdar ettiğini, taşın ekipler nezaretinde topraktan çıkarıldığını ifade etti.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 17:13
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Pirinççi Mahallesinde fidan dikmek için tarlasını süren Coşkun Ergin ile ortağı Yüksel Esen, traktörün pulluğuna bir taş takıldığını fark etti.

İş makinasıyla bir bölümünü çıkararak inceledikleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünen iki çiftçi, jandarma ve müze ekiplerine bilgi verdi.

Uzmanların ilk incelemesinde 170 santimetre boyunda ve 64 santimetre enindeki taşın Roma Dönemine ait 2 bin yıllık kitabe olduğunu değerlendirdiği eser, Ödemiş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Yalçın Kocakabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde ilk kez tarihi eser bulunduğunu gördüklerini, çiftçilerin bilinçli davranarak hemen jandarmayı haberdar ettiğini, taşın ekipler nezaretinde topraktan çıkarıldığını ifade etti.

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