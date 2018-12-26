Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor Kırklareli'ndeki bir tarlada bulunan ve 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar devam ediyor. 7 girişi tespit edilen tünelde telsiz iletişiminde kullanılan kablo ve tellere rastlandı.