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Baraj kapaklarının açılmasıyla tarlalara dolan balıkları topladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Boğazköy Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu taşan sularla binlerce balık çevredeki tarlalara taşındı. Araçlarıyla baraj kıyısından geçerken durumu fark edenler, suların çekilmesiyle tarlalarda kalan balıkları toplayıp götürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla tarlalara taşan suların çekilmesinin ardından çok sayıda balık, çevredekiler tarafından toplandı.

Boğazköy Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu binlerce balık, suların taştığı tarlalarda kaldı.

Baraj kenarından araçlarıyla geçenler, sular çekilince tarlada kalan balıkları görünce durdu. Araçlarını yol kenarında bırakanlar, poşet ve kasalara yükledikleri balıkları götürdü.

"KONU TOPLU BALIK ÖLÜMÜ DEĞİL"

Durumun İnegöl Belediyesine haber verilmesi üzerine ekipler, tarlada kalan balıklar için kepçe yardımıyla yol açarak baraja dönmelerine yardımcı oldu.

Ekipler, su seviyesinin düştüğü bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Boğazköy Mahallesi Muhtarı İsmail Ese, konunun toplu balık ölümleriyle ilgisinin olmadığını, baraj kapaklarının açılmasıyla ilgili olduğunu söyledi. 

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