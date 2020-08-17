Tarladan şeftali alıp, not ve para bıraktılar

DHA 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:44

İznik’e bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emre Temel, şeftali bahçesini suladığı sırada yerde bir not gördü. Notta yazan "Yere düşen şeftalilerden bir poşet topladık. Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun" mesajını gören çiftçi Temel duygulandı. Notun yanında da 10 TL para bulunurken, Temel "Tarlamızı sulamak için geldik. Su motorunun yanında bu notu bulduk. Böyle insanlar olduğu için çok mutluyuz. Kimileri var tarlada bıraktığımız malzemeleri çalarlar kimileri de böyle örnek bir harekette bulundu” dedi.