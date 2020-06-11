Tarlasından mıknatısla tek tek 45 adet gök taşı topladı: 4-5 yıldır saklıyor

11 Haziran 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:33

Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğluçeşmesi köyünde yaşan 29 yaşındaki Turgay Kaplan, 4 yıl önce koyun otlattığı esnada farklı yapıda taşlar gördü.

Tesadüfen gördüğü küçük taşların yanına giden Kaplan, incelemek için eline aldığında taşların ağırlığı dikkatini çekti.

Gök taşı olduğundan şüphelenen Kaplan, evine giderek annesine gösterdi.

Evine getirdiği taşın mıknatısa yapıştığını gören Kaplan, bir gün sonra yeniden aynı tarlada mıknatısla taş aramaya başladı.

Araştırmaları sonrasında bulduğu taşların göktaşı olduğunu anlayan genç, bir gün sonra tarladan tek tek mıknatısla 45 adet gök taşı topladı. Köydeki evde muhafaza edilen taşlara özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.

Oğlunun bulduğu gök taşlarına gözü gibi bakan Sultan Kaplan, "Oğlum davar güdüyordu. Eline aldığı taş küçük ama ağır. Eve geldi 'anne bir taş buldum bu taş ne' dedi. Çocukların elinde mıknatıs vardı. Ertesi gün gitti bunları aradı. Bu kadar buldu getirdi. Evimizde saklıyoruz" dedi.

4 yıldır gök taşlarını evinde sakladığını belirten dayısı Osman Şahin ise, "Dağda davarını güderken gök taşlarını toplamış. Belki bunlarda bir şeyler vardır. Belki bunlarda gök taşıdır diye. Mıknatısla yapıştırdı. Öylece 4-5 yıldır sakladı" diye konuştu.