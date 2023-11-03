TARPOL çalışmalara başladı! Türkiye'ye büyük destek sağlayacak

Eker, TARPOL'de düzenlediği basın toplantısında, dünyada gıda güvenliğinin öneminin giderek arttığını vurguladı.

Savaşlar ve iklim değişikliğinin, gıda tedariki ve gıdaya erişimi tehlikeye düşürdüğüne işaret eden Eker, "İsrail'in saldırgan şekilde katliamlar yapması insanlık açısından utanılası bir durumdur. Bu durumu şiddetle lanetliyoruz. Bu tür savaşlar, ucu gıda güveliğine de ulaşabilecek sorunlar üretir." ifadelerini kullandı.

TARPOL'un kuruluşunun temel sebebinin, tarım, gıda, beslenme, ormancılık, su ürünleriyle ilgili girdi ve girdi tedariki için Türkiye'nin birikimini harekete geçirmek olduğunu belirten Eker, "Türkiye'nin tarımsal birikimini ve tarım alanındaki entelektüel sermayesini görünür hale getirmek istiyoruz. Gerek hükümetimize gerekse bölgesel olarak coğrafyamızdaki dost ve akraba topluklara bir katkı sunabilir miyiz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezin çalışma konularına değinen Eker, şunları kaydetti:

"Yeterli, güvenilir, sağlıklı gıda üretmek, tedarik etmek ve toplumun bu gıdaya ulaşması üzerinde çalışacağız. Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri de çalışma alanlarımızdan birisi. Tabiatı tahrip etmeden nasıl üretim yapacağımızı geliştirmemiz lazım. Tarımda sürdürülebilir kalkınma da diğer konumuz, çiftçiler belirli refah düzeyinde olmadığı sürece üretim yapılmaz. Gıda fiyatları, erken uyarı sistemi, üretimin çok öncesinden tahmin edilerek tedbir alınması üzerinde çalışacağız. İklim değişikliğiyle mevsimler ve üretim bölgeleri kaymaya başlıyor. Kuraklığa dayanıklı tohum çeşitleri ve yeni coğrafi şartlarda nasıl üretim yapılacağı üzerinde araştırma yapılacak."

Eker, biyoçeşitliliğin korunması, sulama ekonomisi ve yönetimi, hayvan sağlığı ve refahı, organik ve iyi tarım uygulamaları, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tarımda yapay zeka konularında çalışacaklarını bildirdi.



Akıllı tarım konusunun önemine de dikkati çeken Eker, gübre, ilaç ve suyun kullanımı başta olmak üzere girdilerin kullanılmasında akıllı tarımından faydalanılabileceğini söyledi.

Akademik dünyadan istifade edip ortak çalışma platformu sağlayacaklarının altını çizen Eker, orman varlıklarının geliştirilmesi ve korunması konusunun da üzerine duracaklarını kaydetti.

Eker, gıda kayıp ve israfı konusuna işaret ederek, "Küresel olarak üretilen gıda 8 milyar insanı doyuracak düzeyde. Ancak kayıp ve israflar bunun üçte birini götürüyor. Bu yüzden bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Gıda okuryazarlığı konusu da tüketiciler için çok önemli. Bu konuyu da ele alacağız." dedi.

Bugün itibarıyla çalışmalarına başlayan TARPOL, tarım sektörü paydaşlarının beklenti ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlama, raporlar yayımlama ve ihtiyaç duyulan dönüşüme yardımcı olma misyonuyla kuruldu. TARPOL, tarım, hayvancılık, gıda ve beslenme alanlarında çözüm odaklı politikalar oluşturmayı amaçlıyor.