Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tarsus’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sabah saat 05.45 sıralarında Pozantı Tarsus TEM otoyolu bir dinlenme tesisi yakınlarında İ.E.'nin kullandığı 31 ZK 031 plakalı pikap, aynı yönde giden K.P. yönetimindeki 03 FZ 947 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada İ.E.’nin yanında bulunan O.E. ve adı tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

Varlık Vergisi Yasasının Meclis´ten geçmesi - Tarihte bugün 11 Kasım 1942

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA