Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin gece saat 03.00 sıralarında yaptığı operasyonda 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, 570 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 56 kök kenevir bitkisi ve 1 adet çalıntı akü ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen V.K., F.G. ve K.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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