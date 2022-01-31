Tartışma kanlı bitti

IHA 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:38

Olay, Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında meydana geldi. Birbiri ile husumetli olan Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı. Ağır yaralanan M.Ö., çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.Ö. kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Y.A., Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.