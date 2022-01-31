İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Tartışma kanlı bitti

Iğdır'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan genç hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

IHA31 Ocak 2022 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:38
ABONE OL

Olay, Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında meydana geldi. Birbiri ile husumetli olan Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı. Ağır yaralanan M.Ö., çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen M.Ö. kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan Y.A., Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.