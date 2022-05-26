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Tartışma kavgaya döndü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.K. ile Ramazan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan bıçakla Ramazan K. ile ağabeyi Enver K'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan kardeşlerden Ramazan K'yi üç tekerlekli motosikleti ile Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakan S.K. daha sonra kaçtı.

Kardeşlerden Ramazan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağabeyi Enver K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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