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Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Atatürk'e benzerliğiye çok konuşulan ve son günlerde tepkilerin odağında yer alan Göksel Kaya'nın çok tartışılan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafın 2011'de çekildiği, Kaya'nın tören kapsamında gemiyi ziyaret edenler arasında olduğu ortaya çıktı.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya'nın sosyal medyada elden ele dolaşan bir fotoğrafı büyük tartışma yaratmıştı. Fotoğrafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerlerin Kaya'ya selam durduğu görülüyordu.
 
Tartışma yaratan fotoğrafı paylaşan kullanıcılardan biri "Mevsimlik şaklabana selam duran bu rütbeliler için yasal işlem başlatılmalı" ifadelerine yerdi. Bazı kullanıcılar da fotoğrafın montaj olduğunu öne süren yorumlarda bulundu.
 
FOTOĞRAF GERÇEK ANCAK ESKİ TARİHLİ
Yapılan araştırmalar neticesinde fotoğrafın 11 Eylül 2011 yılında Balıkesir'in ilçesi Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yıl dönümü kutlamalarında çekildiği ortaya çıktı. 2011 yılında gemiyi ziyaret eden heyet içinde Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Göksel Kaya da vardı. TCG Bodrum isimli gemiye yapılan ziyaret sırasında çekilen diğer fotoğraflar incelendiğinde de Göksel Kaya net olarak görülebiliyor.

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