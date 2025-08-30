Tartışmada silahlar konuştu: Diyarbakır'da can kaybı 3'e çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustos'ta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 25 yaşındaki Kerem Uğurkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakılmıştı.