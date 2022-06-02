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Tartıştığı adamı bıçaklayıp, başında sela okudu

Tekirdağ'da Ercan Öztürk (36), tartıştığı Metin K. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı halde yerde yatarken, Metin K.'nin başında sela okuduğu Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA2 Haziran 2022 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
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Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yoldan geçen Metin K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., ağır yaralı Öztürk'ün başında bir süre sela okuyarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Metin K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Metin K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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