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Güncel

Tartıştığı adamı kamyonetle 50 metre sürükledi

Kocaeli'nde tartıştığı Gökhan Ş'nin kamyonetiyle çarpıp yaklaşık 50 metre sürüklediği Necmi Gezgin (50), ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:54 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:54
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Olay, öğle saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Bir akaryakit istasyonunun önünde Gökhan Ş. ile Necmi Gezgin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ş., tartıştığı Necmi Gezgin'e aracıyla çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Necmi Gezgin kanlar içinde yerde kalırken, Gökhan Ş. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Necmi Gezgin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, Gökhan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin soruşturması devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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