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Tartıştığı amcasını tabancayla vurarak öldürdü

Gaziantep'te buğday tüccarı Yakup Gök (65), iş yerinin önünde tartıştığı yeğeni Mustafa Gök tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Gök ile babası Yahya Gök'ü yakalayıp gözaltına aldı.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 16:23 - Güncelleme:
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Sanayi Mahallesi'nde buğday tüccarlığı yapan Yakup Gök ile husumetli olduğu kardeşi Yahya Gök ve yeğeni Mustafa Gök arasında iş yerinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mustafa Gök, yanındaki tabancayı çekip amcası Yakup Gök'e ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Yakup Gök, yaralandı. Çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Yakup Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Gök ile babası Yahya Gök'ü yakalayıp gözaltına aldı.

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