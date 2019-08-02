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Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla sırtından yaraladığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

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İddiaya göre, Kadıtarlası Mahallesi'nde yaşayan Gülcan T. (44) ile B.T. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesini sırtından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gülcan T. tedavi altına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay anında elinden yaralandığı belirlenen B.T. ise gözaltına alındı.

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