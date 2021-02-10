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Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Sakarya'da hurdacılık yapan Nihat G. (26) tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Nihat G.'nin bacağından 6 kurşun çıkartılırken; saldırı sonrası kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:29
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Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi Eskişehir Sanayi Sitesi içerisinde ailesiyle birlikte hurda malzeme alım satımı yapan Nihat G. isimli genç, dükkanlarının önünde henüz bilinmeyen bir medenle tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Nihat G.'nin bacağından 6 kurşun çıkartılırken; saldırı sonrası kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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