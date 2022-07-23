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Tartıştığı arkadaşını göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İsmail Hakkı Arkan (33), restoranda birlikte yemek yiyip içki içtiği arkadaşı B.B. (34) tarafından çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:36 - Güncelleme:
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Olay, dün saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan'ı bıçakladı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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