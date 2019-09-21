Tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'nde bir şantiyede bekçi olarak çalışan Hakan Özdemir (44), yanına gelen arkadaşı Tacettin K. (41) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tacettin K, Özdemir'e yanında bulunan ruhsatsız tabancayla dört el ateş etti.

Başından ve sol elinden aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Özdemir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Silahıyla jandarmaya teslim olan Tacettin K'nin, ilk ifadesinde tartışmanın fındık satışı nedeniyle çıktığını söylediği öğrenildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.