Tartıştığı baba-oğlu öldürdü

DHA 08 Nisan 2021 Perşembe 11:36 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 11:36

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.